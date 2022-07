Sei qui: Home » Copertina » Ziyech-Milan, lavori in corso: c’è la mossa del giocatore

Sullo sfondo della telenovela De Ketelaere, oramai destinata a terminare nei prossimi giorni, c’è la trattativa per portare Hakim Ziyech al Milan. L’esterno del Chelsea è in uscita proprio dal club inglese ed è valutato circa 28 milioni di euro.

La scorsa sessione estiva di calciomercato aveva visto proprio Ziyech protagonista di una telenovela, poi conclusa con un nulla di fatto. Ma adesso le cose stanno in modo decisamente diverso: l’esterno marocchino vuole vestire la maglia del Milan. Il giocatore vuole trovare spazio e sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di approdare a Milano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Ziyech Chelsea Milan

Lo stipendio percepito dall’ex Ajax non è poi così basso: circa 6 milioni di euro netti a stagione. Come ribadito prima, il giocatore sarebbe disposto a ridurselo, ma la trattativa con i blues resta complicata.

Paolo Maldini ha già incassato il ‘sì’ del giocatore, ma bisognerà capire come si svilupperà la vicenda De Ketelaere. Da non escludere, seppure sia difficile, l’approdo di entrambi a Milanello, sfruttati poi in punti diversi dello scacchiere di Stefano Pioli.

Vittorio Assenza