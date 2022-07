Calciomercato Milan, Ziyech può arrivare ad una condizione

Il Milan continua la caccia ai rinforzi sulla trequarti. Oltre alla sempre più lunga e complessa trattativa con il Club Bruges per Charles De Ketelaere, i rossoneri sono sulle tracce di Hakim Ziyech. Il marocchino è ai ferri corti con il Chelsea e vuole lasciare Londra.

Ziyech Chelsea Milan

Maldini è pronto a sfruttare la volontà del giocatore, che, come riportato dal Daily Mail, spinge per volare a Milano. Il costo dell’operazione con i blues non è esagerato, dato che i londinesi chiedono circa 8.4 milioni di sterline (10 milioni di euro), ma il problema è l’ingaggio dell’ex Ajax.

Ziyech infatti percepisce uno stipendio da 5 milioni di sterline (circa 6 milioni di euro), troppi per le casse del diavolo. Perché la trattativa vada in porto è necessario che il numero 22 del Chelsea si riduca l’ingaggio. In cambio di un posto da titolare però, il trequartista marocchino potrebbe accettare. Da capire poi se l’arrivo di De Ketelaere (più vicino che mai al Milan), vada ad escludere l’ex Ajax, o se i due colpi siano separati e complementari.