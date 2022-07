Sei qui: Home » Calciomercato Milan » Il Milan non molla Ziyech, ma rimane un problema: la soluzione di Maldini

Hakim Ziyech, per il secondo anno consecutivo, è uno dei nomi di cui si parla di più durante l’estate. Il motivo è chiaro: il marocchino è un pupillo di Maldini e Massara.

La situazione è un po’ diversa rispetto alla scorsa estate. Infatti, l’anno precedente il Chelsea valutava Ziyech circa 38-40 milioni di euro. Una cifra quasi proibitiva per il Milan, che ha provato a venire incontro ai Blues con un prestito con diritto di riscatto. Formula poi rifiutata dai londinesi che preferivano una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto.

Ziyech Milan Chelsea

Questa stagione, invece, la valutazione del fantasista marocchino è crollata. Il Chelsea chiede circa 10 millioni di euro. A queste cifre è un vero e proprio affare, tant’è che anche il Marsiglia si è fatto avanti, con il giocatore che, però, preferirebbe vestire la maglia del Milan.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, con l’arrivo di Charles De Ketelaere in rossonero, l’approdo del marocchino è sempre più complicato. Non è da escludere, ma la trattativa è parecchio defilata e l’ex Ajax potrebbe essere il colpo last-minute targato Paolo Maldini.

Vittorio Assenza