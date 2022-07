Calciomercato Milan, novità in arrivo su Ziyech: c’è l’apertura dal Chelsea! I dettagli

Il calciomercato del Milan sta per avere una decisa accelerata, soprattutto dopo i rinnovi dei contratti a Maldini e Massara. Uno degli obiettivi dell’area tecnica è rafforzare il reparto d’attacco con giocatori di qualità da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

L’obiettivo numero uno è senz’altro Hakim Ziyech, esterno marocchino ex Ajax e attualmente in forze al Chelsea. In questa stagione ha comunque disputato 44 partite (spesso da subentrato), realizzando 8 reti e 6 assist. Il 29enne marocchino resta in lista di sbarco, con i Blues disposti a cederlo.

FOTO: Getty – Ziyech Milan

Infatti, secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Chelsea ha aperto totalmente alla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto di Ziyech. Lo stesso Tuchel non si opporrà all’addio del sui esterno destro, che a questo punto si avvicina al Milan. I contatti tra i club sono ripresi e si lavora per giungere a un accordo totale.

Ricordiamo che Ziyech ha un contratto che lo lega al Chelsea fino al 2025: lo stipendio percepito è di 6 milioni a stagione. Il club inglese dovrà in qualche modo contribuire con il pagamento dell’ingaggio per agevolare il trasferimento al Milan.