ZTE-Milan, dove vederla in tv e in streaming

Il Milan si prepara a scendere in campo per la seconda amichevole di questo precampionato. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Colonia di una settimana fa, i rossoneri sono attesi oggi sul campo dello Zalaegerszegi TE FC (ZTE), squadra militante nella Nemzeti Bajnokság I, la massima serie del campionato ungherese.

Altro impegno in trasferta per la squadra di Stefano Pioli, che oggi potrà contare, per la prima volta in stagione, sulla rosa quasi al completo. Assenti ancora – tra gli altri – Kjaer e Origi (che è partito lo stesso con il resto della squadra).

La formazione ufficiale

AGGIORNAMENTO 16.25 – Nel frattempo è arrivata la formazione ufficiale del Milan che affronterà lo ZTE:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Tonali, Brescianini; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Giroud. All. Pioli

Dove vedere la partita

La partita, con fischio d’inizio oggi alle ore 18.00, verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), e anche sul sito Sportitalia.com.