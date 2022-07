LIVE – ZTE-Milan 1-0: ungheresi in vantaggio al 2′

7′ PALO ZTE! Ungheresi vicini al raddoppio, con il palo interno che salva i rossoneri su una conclusione da fuori.

2′ GOL ZTE. Padroni di casa subito in vantaggio grazie al gol di Ubochioma sugli sviluppi di un corner

1′ Inizia la partita, con lo ZTE a muovere il primo pallone.

ZTE Milan amichevole

Gentili lettrici e lettori di SpazioMilan.it, ci prepariamo a seguire insieme ZTE-Milan con il live testuale. Calcio d’inizio alle ore 18.00.

Il Milan si prepara a scendere in campo per la seconda amichevole di questo precampionato. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Colonia di una settimana fa, i rossoneri sono attesi tra pochi minuti sul campo dello Zalaegerszegi TE FC (ZTE), squadra militante nella Nemzeti Bajnokság I, la massima serie del campionato ungherese.

Altro impegno in trasferta per la squadra di Stefano Pioli, che oggi potrà contare, per la prima volta in stagione, sulla rosa quasi al completo. Assenti ancora – tra gli altri – Kjaer e Origi (che è partito lo stesso con il resto della squadra).

Le formazioni ufficiali:

ZTE (4-4-2): Demjen; Gergényi, Mocsi, Kálnoki-Kis, Bedi; Ubochioma, Tajti, Sanković, Májer; Németh, Szalay.

A disposizione: Gyurján; Klausz, Huszti, Kovács, Boros, Safronov, Gergely, Csóka, Papp, Mim, Ikoba, Manzinga. All. Moniz.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Tonali, Brescianini; Messias, Díaz, Rebić; Giroud.

A disposizione: Maignan, Mirante; Calabria, Coubis, Hernández, Tomori; Adli, Bennacer, Gala, Krunić, Saelemaekers; Lazetić, Leão. All. Pioli.

Ante Rebic confermato capitano dopo il match contro il Colonia.