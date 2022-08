Champions League, il Milan comunica i prezzi dei mini-abbonamenti: i dettagli

Tempo di Champions League per il Milan. O meglio, non ancora sul campo, ma nella pianificazione. I tifosi rossoneri sono chiamati a preservarsi il proprio posto a San Siro per la competizione più prestigiosa, nonché la casa (storicamente) del Diavolo. Il 25 agosto i rossoneri conosceranno gli avversari del girone, intanto il club ha reso note le modalità di vendita dei Champions Pack. Saranno riservati agli abbonati alla Serie A 2022-23 e comprenderanno tutte e tre le partite casalinghe della prima parte del torneo.

Milan Champions League San Siro

Per acquistarli occorrerà andare online sul sito ufficiale club rossonero, oppure recarsi al Ticket Office di Casa Milan o accedere ai circuiti Vivaticket. Dal 17 agosto alle 12 fino al 23 agosto alle 23.59 la vendita sarà riservata agli abbonati Serie A della stagione 2022-23, e gli abbonati potranno acquistare il mini pack confermando lo stesso posto dell’abbonamento Serie A; dal 24 agosto alle 12 al 25 agosto alle 12, e gli abbonati che non hanno confermato il proprio posto in precedenza potranno cambiarlo nei settori liberi o confermare il proprio posto se ancora disponibile.

Il prezzo di partenza per assicurarsi i Champions Pack, che saranno caricati sulla Cuore Rossonero, è di 84 euro e si riferisce al Terzo Anello Rosso Centrale. Per gli Under 16 è previsto il prezzo ridotto di 99 euro totali, se acquistati con almeno un abbonamento intero al Primo Verde Family.

Alessio Nicolosi