Milan, Inter o Juve? Allegri svela la favorita per lo Scudetto!

La Juventus si prepara ad affrontare la Sampdoria nella prima sfida esterna della stagione, dopo la convincente vittoria contro il Sassuolo di lunedì scorso. Prima del match contro i blucerchiati è intervenuto in conferenza stampa Massimiliano Allegri, che presentando la sfida si è soffermato a parlare anche di Milan e Inter – a detta di tutti le favorite per lo Scudetto proprio insieme alla Juventus. Di seguito il pensiero del tecnico toscano, che vede le milanesi davanti a tutti nella griglia di partenza:

Allegri Milan Scudetto

“Penso che al momento il Milan sia da considerare favorito perché ha vinto l’ultimo Scudetto. L’Inter dal canto suo era già forte, quest’estate si è ulteriormente rinforzata ed è sicuramente fra le pretendenti per il tricolore. Per me le gerarchie sono queste, poi si sa il campionato è lungo e tutto può succedere, ancor di più se pensiamo che ci saranno di mezzo i Mondiali. Noi dobbiamo pensare solo a migliorarci e fare meglio dello scorso anno in termini di punteggio. Certamente, già solo guardando gli ultimi risultati, non possiamo essere considerati favoriti”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI