Atalanta-Milan, i convocati di Gasperini: assenti due titolari

Domani alle ore 20:45 il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo al Gewiss Stadium di Bergamo per affrontare l’Atalanta. Le due compagini si affronteranno nella gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Un incontro che può essere identificato come il primo vero big match della nuova stagione.

Poche ore fa, il tecnico degli orobici, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei calciatori convocati in vista della sfida contro i rossoneri. Tra le fila dei padroni di casa saranno assenti Ederson e Zappacosta, presente invece Soppy, arrivato qualche giorno fa dall’Udinese. Presente anche Malinovskyi, il fantasista ucraino è al centro di numerose voci di calciomercato.

Gasperini Convocati Atalanta Milan

Questa la lista completa pubblicata dall’Atalanta sul proprio sito ufficiale:

Boga Jeremie, Demiral Meirh, de Roon Marten, Djimsiti Berat, Hateboer Hans, Koopmeiners Teun, Lookman Ademola, Mæhle Joakim, Malinovskyi Ruslan, Muriel Luis, Musso Juan, Okoli Caleb, Pašalić Mario, Rossi Francesco, Ruggeri Matteo, Scalvini Giorgio, Soppy Brandon, Sportiello Marco, Toloi Rafael, Zapata Duván, Zortea Nadir.