Atalanta-Milan, possibile sorpresa nell’undici di Gasperini: la novità

Atalanta-Milan è certamente, senza ombra di dubbio, il piatto forte della seconda giornata di campionato. Un big match che arriva subito, ideale per testare lo stato di forma di entrambe le squadre, fra l’altro uscite entrambe in maniera convincente dalla prima giornata. Il Milan è obbligato a vincere per non perdere il passo dei cugini nerazzurri, ieri abili a conquistare i tre punti contro lo Spezia. Per l’occasione Stefano Pioli si affiderà alla miglior formazione possibile, con Rebic che verrà coadiuvato da Leao, Diaz e Messias in fase offensiva.

Atalanta Milan formazioni

Per quanto riguarda l’Atalanta, invece, potrebbe esserci un clamoroso cambio di rotta: secondo quanto riportato da TuttoAtalanta.com, Marco Sportiello potrebbe prendere il posto di Juan Musso tra i pali. Potrebbe essere una scelta soltanto temporanea, dettata magari da qualche tipo di problema occorso all’argentino, ma in ogni caso si tratta di una notizia molto importante per il Milan in vista della partita odierna. Fra qualche minuto, quando usciranno le formazioni ufficiali, vedremo se questa indiscrezione sarà confermata.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI