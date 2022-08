Atalanta-Milan, il primo big match: i bergamaschi perdono un top di centrocampo!

Atalanta-Milan sarà il big match di giornata. Dopo la prima giornata che ha visto vittoriose entrambe le compagini, i bergamaschi e i milanesi si incontreranno in una sfida che promette dello spettacolo.

I rossoneri, forti della vittoria per 4 a 2 maturata nella prima giornata ai danni dell’Udinese sono tornati al lavoro in vista del prossimo match.

In opposizione troveranno un’ Atalanta uscita anch’essa vittoriosa dalla sfida alla Sampdoria.

Koopmeiners-Atalanta

Arrivano però buone notizie per Pioli, meno buone per Gasperini. Notizia dell’ultim’ora è infatti l’infortunio di Koopmeiners, perno del centrocampo atalantino.

Dopo la partenza di Malinovsky direzione Premier League, che sembra ormai certa, piove sul bagnato in casa della dea che perde un altro tassello del proprio centrocampo.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera che scrive così:

“si è fatto un taglio a una gamba cadendo in casa e ne dovrebbe avere giusto per un paio di giorni”

Il giocatore farà di tutto per riuscire a recuperare per la sfida al Milan, ma al momento le sensazioni non sembrano essere positive. Un’altra opzione è quella che Gasperini lo porti ugualmente in panchina e decide durante la gara se impiegarlo o meno.

Giuseppe Bondi