“Non andava tolto Leao!”, il giornalista sicuro su Atalanta-Milan!

Durante la messa in onda del programma radiofonico 1 Football Club, condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, uno storico giornalista di Mediaset e noto esperto di calciomercato.

La redazione di IlSognoNelCuore.com ha riportato un estratto di alcune delle dichiarazioni che il giornalista ha rilasciato.

AtalantaMilan Dichiarazioni Bargiggia

Per quanto riguarda i rossoneri, Bargiggia si è soffermato sul big match che si è tenuto ieri sera tra Atalanta e Milan:

“Milan frenato dall’Atalanta?

Non è una frenata indicativa, anzi, nel secondo tempo i rossoneri meritavano di più. Forse Pioli non avrebbe dovuto togliere uno svogliato Leao, perché è un calciatore che può tirare sempre fuori dal cilindro il coniglio. Brahim Diaz non è fisicamente all’altezza di giocare contro squadre fisiche come i bergamaschi. De Ketelaere ha fatto subito vedere le sue qualità, non credo sia un pareggio che sa di bocciatura. Messias? Potenzialmente avrebbero potuto prendere Zyech, ma il Milan ha un budget contingentato, anche legato alla cessione societaria, pertanto non sono ancora riusciti a prendere un calciatore migliore di Messias. In quel ruolo lì c’è anche Saelemaekers, se la giocheranno loro”

Tatiana Digirolamo