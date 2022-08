Attento Milan, un club punta forte Ziyech: la notizia dall’Olanda!

La dirigenza dell’Ajax starebbe riflettendo sulla risposta da dare al Manchester United dopo l’offerta monstre ricevuta per Antony da 80 milioni di euro. Il giocatore brasiliano, che è sempre stato ritenuto incedibile dagli olandesi, adesso potrebbe dire addio: molto probabilmente non verrà convocato per la prossima sfida di campionato contro lo Sparta Rotterdam.

La notizia che però interessa al Milan e ai suoi tifosi è però stata lanciata dal giornalista Gerjan Hamstelaar e riguarda il suo eventuale sostituto. Il primo nella lista sarebbe infatti anche un obiettivo del Diavolo: si tratta di Hakim Ziyech, ancora alla ricerca di una nuova sistemazione. Si tratterebbe di un ritorno, con l’Ajax che tenterà di fare un’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Antony Ajax

Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli aggiornamenti e un’eventuale apertura da parte del Chelsea che ha già informato l’esterno marocchino del fatto che non rientri più nei piani di Tuchel. Maldini e Massara si stanno occupando principalmente di risolvere le situazioni legate all’arrivo di un difensore e un centrocampista. Le occasioni potrebbero essere colte solamente negli ultimi giorni di mercato con i tifosi rossoneri che sperano ancora nell’arrivo di un giocatore di questo calibro.