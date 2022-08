Sei qui: Home » News » Ballo Tourè in partenza, come vuole sostituirlo il Milan

Ballo Tourè lontano da Milano non è più un miraggio lontano. Mancano 10 giorni alla conclusione del mercato e il Milan pareva avere le idee chiare, basta uscite e 2 acquisti per puntellare la rosa: un centrocampista e un difensore.

Ma nel mercato tutto cambia e l’interessamento del Galatasaray nei confronti di Ballo Tourè potrebbe sconvolgere i piani di Maldini e Massara che si vedrebbero costretti a correre ai ripari per colmare il vuoto lasciato dal difensore.

In caso di partenza del francese, stando a quanto riporta Daniele Longo, noto giornalista ed esperto di mercato, sarebbero due le soluzioni possibili per il club lombardo.

La prima idea sarebbe quella di puntare su un giovane italiano, preferibilmente Under 21, da poter far crescere alle spalle di Davide Calabria. La seconda opzione non si discosta di molto, si parla infatti, sempre di un under 21, ma straniero.

Entrambe le soluzioni sono dettate anche dall’esigenza di rientrare nei parametri delle liste da presentare alla lega Serie A.

In realtà al momento non ci sono nomi chiari e definiti, nessun obiettivo è ancora trapelato ma questo è il profilo che ricercherebbe il club meneghino in caso di partenza del proprio difensore.