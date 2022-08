Sei qui: Home » News » Balotelli va via, Montella non perde tempo sui social

È notizia di oggi il passaggio di Mario Balotelli dall’Adana Demirspor al Sion. L’ex attaccante rossonero riparte dalla massima serie svizzera per l’ennesima avventura della sua carriera.

Super Mario saluta il club turco dopo una sola stagione, in cui ha messo a segno 19 gol e 7 assist in 35 partite. In Turchia lascerà Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana. Negli ultimi giorni i due si erano resi protagonisti di un alterco in campo dopo la sconfitta dell’Adana Demirspor contro l’Umraniye, partita terminata 1-0 a favore della squadra avversaria. A fine gara c’è stato un duro scambio verbale tra i due, con il tecnico ex Milan trattenuto a forza da giocatori e membri dello staff.

Balotelli Montella Adana Demirspor

Nonostante questo spiacevole episodio, Montella non ha mancato di salutare il suo (ormai ex) attaccante attraverso un post sui propri profili social:

“Caro Mario, ti auguro un altro decollo in questa nuova tappa della tua carriera. Ricordati che hai tutto per ‘volare’ ancora. Una discussione tra uomini non cancella il nostro feeling e le soddisfazioni che abbiamo vissuto insieme all’Adana Demirspor. Ti seguirò da lontano: gol, assist, colpi di genio… Fai vedere chi sei. Un abbraccio dal tuo mister“.