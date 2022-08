Benitez snobba il Milan: “Ci sono due squadre superiori!”

Mentre Stefano Pioli prepara la prima sfida di campionato (contro l’Udinese) e la dirigenza rossonera monitora le occasioni che il calciomercato può concedere, c’è chi dice la sua in riferimento al prossimo campionato di Serie A.

A parlare di ciò ci pensa Rafael Benitez, ex allenatore di Inter e Napoli, tra le tante.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore dell’Everton ha parlato sì di campionato, ma anche del Milan.

Getty Images, Rafael Benitez

Benitez, sui rossoneri ha detto: “Inter e Juventus, siete in prima fila. Il Milan è solido, impossibile non considerare i campioni, ma le altre due al momento sono superiori”.

Dopodiché, continua: “Apprezzo gli innesti della Juve, Di Maria e Bremer. Occhio anche al Napoli, e che bella la Roma: coi nuovi arrivi, credo che Mourinho abbia il piacevole obbligo di lottare per il titolo”.

Il Milan, dunque, dovrà far ricredere chi pensa che non sia la favorita numero uno per la vittoria finale, un po’ come l’anno scorso, quando, nonostante non avesse i favori del pronostico, è riuscita a vincere lo scudetto.