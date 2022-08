Bennacer dopo Atalanta-Milan: “Dobbiamo lavorare sui nostri errori”, poi il commento sul gol

E’ terminato da poco il big match della seconda giornata di Serie A tra Atalanta e Milan. Le due squadre non sono andate oltre l’1-1. Per i bergamaschi è andato a segno Malinovskyi, mentre a regalare il pari ai campioni d’Italia ci ha pensato nel secondo tempo Bennacer, autore di un gol fantastico. E’ stata una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre che, fino all’ultimo minuto, hanno provato in tutti i modi di vincere. Intanto, ai microfoni di DAZN, subito dopo la fine del match ha parlato proprio l’autore del gol per il Milan, Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha rilasciato a caldo le dichiarazioni post gara. Ecco, di seguito, quanto detto:

Milan Bennacer Atalanta

“Penso che potevamo far meglio, abbiamo cercato di vincere, ma l’Atalanta è rimasta compatta giocando bene. Non è stato facile trovare spazi, ma quando non possiamo vincere non dobbiamo assolutamente perdere. Dobbiamo lavorare sugli errori commessi per cercare di fare meglio. Il gol? Lavoro tanto in allenamento e poi in partita cerco di fare lo stesso. Qualche volta calcio da fuori e qualche volta segno. Sono sempre contento di aiutare la squadra facendo gol”.

NICOLA MORISCO