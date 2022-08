Milan, senti Berti: “Per vincere lo scudetto sarà importante una cosa”

Nella giornata odierna, Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i temi trattati, spicca su tutti l’argomento scudetto, con una lotta al vertice più serrata rispetto alle scorse annate.

Berti scudetto Milan

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ci sono cinque squadre più o meno sullo stesso piano e questo renderà il campionato davvero avvincente. Mi riferisco a Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma. Poi ci sono Atalanta, Fiorentina e Lazio, quindi una discreta differenza con il resto del gruppo. Ecco perché gli scontri diretti, tra cui la prossima sfida dell’Olimpico, diventano ancora più importanti“.

Dopo il poker rifilato all’Udinese, la squadra di Stefano Pioli è stata frenata a Bergamo sul risultato di 1-1. Il cammino è ancora lungo, ragion per cui, come affermato da Sandro Tonali, i rossoneri dovranno azzerare tutto affinché si ritrovi la concentrazione giusta per difendere il successo dello scorso anno. Le consapevolezze ci sono, così come gli uomini giusti. Ora sul cammino del Diavolo ci sarà il Bologna di Sinisa Mihajlovic e l’imperativo sarà dunque di ritrovare subito i 3 punti per riavvicinarsi alla vetta della classifica.

Elio Granito