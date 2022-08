Pioli può sorridere, un giocatore recupera: ci sarà contro il Vicenza

Arrivano buone notizie da Milanello per Stefano Pioli in merito alle condizioni di Tommaso Pobega.

Il giovane centrocampista rossonero, si era fermato per un affaticamento muscolare che lo aveva costretto allo stop, appunto.

Getty Images, Tommaso Pobega

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, però, il giocatore ha recuperato.

Mister Pioli, dunque, può sorridere e averlo a disposizione per l’ultima amichevole estiva.

Il Milan, infatti, prima di iniziare ufficialmente la stagione, chiuderà il cerchio delle amichevoli estive contro il Vicenza.

La partita si disputerà sabato e a farne parte ci sarà, dunque, anche l’ex centrocampista del Torino.

Pobega, cresciuto proprio nelle giovanili del Milan, ha fatto un bel po’ di gavetta. Le ottime prestazioni in Serie C con la Ternana e in Serie B con il Pordenone lo hanno proiettato nella massima serie, prima con lo Spezia e poi con il Torino, figurando benissimo anche in Serie A.

Proprio per questo, i rossoneri non lo hanno mai ceduto definitivamente, ma sempre in prestito e quest’anno mister Pioli ha deciso di tenerlo con sé in rosa. Il centrocampista vorrà sicuramente ricambiare la fiducia.