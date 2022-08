Calciomercato Milan, una pretendente si defila per Bakayoko: la situazione

Il Milan è al lavoro per regalare a Stefano Pioli un centrocampista e un difensore, in questi ultimi giorni di mercato.

Il club rossonero lavora anche alle uscite, con il futuro di Tiémoué Bakayoko che è un rebus.

Foto: Getty Calciomercato Milan Bakayoko

Il centrocampista è in uscita dal Milan, ma al momento nessuna squadra ha mosso passi concreti per ingaggiarlo, motivo per cui, non si può escludere nemmeno la permanenza in rossonero.

Per il francese Maldini la scorsa estate ha strappato al Chelsea il prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, ma i Blues sono disposti a rompere l’accordo con il Milan solo se c’è un altro club disposto a prendere il posto dei rossoneri.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, negli ultimi giorni si è fatto avanti il Nottingham Forest, ma il club inglese (che ha chiuso per Freuler dall’Atalanta e Kouyaté dal Crystal Palace) non ha ancora accelerato.

Il motivo è legato a ragioni economiche e tecniche, con il club inglese interessato ad Aouar del Lione e Sow dell’Eintracht Francoforte.

Con il Nottingham Forest defilato, rischia di sfumare un’altra potenziale acquirente per il centrocampista rossonero. Attualmente, resta in corsa solo il Galatasaray.