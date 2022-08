Calciomercato Milan, cessione Bakayoko: c’è la novità

Il Milan di Stefano Pioli tra poche ore scenderà in campo a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo guidato da mister Alessio Dionisi. Nel frattempo la società rossonera è al lavoro per portare a termine le ultime operazioni di calciomercato. Tra queste sarebbe presente la cessione di Bakayoko, sul quale potrebbe esserci l’interesse di diverse squadre in Italia e non solo.

Tiemouè Bakayoko Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista francese sarebbe finito nel mirino del Monza (club fortemente interessato al giocatore), ma anche il Newcastle avrebbe manifestato un interesse nei suoi confronti.

Il giocatore però potrebbe partire nel momento in cui il Milan avrebbe già acquistato un nuovo centrocampista. Su questo fronte il favorito sembrerebbe Aster Vranckx, giocatore belga classe 2002 attualmente in forza al Wolfsburg.

A poche ore dal termine della finestra estiva di calciomercato, la situazione legata alla linea mediana del Milan potrebbe subire ancora molte variazioni. Tutto ruota intorno a Bakayoko e Vranckx, i due nomi che scalderanno gli ultimi giorni di mercato.