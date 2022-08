Il Milan abbandona la pista Diallo: svelato il motivo

Il Milan vuole chiudere in bellezza il mercato e regalare a Stefano Pioli un altro paio di rinforzi, quelli necessari per confermarsi in campionato e provare ad andare avanti in Europa. Gli obiettivi principali della dirigenza rossonera sembrano essere l’acquisto di un centrocampista e quello di un difensore centrale. Per la mediana in cima alla lista dei desideri sembra esserci Onyedika, mentre per il reparto arretrato Diallo sembrava essere in netto vantaggio su tutti gli altri.

Calciomercato Milan Diallo

Sembrava, appunto, perché secondo le ultime notizie raccolte e riportate da Tuttomercatoweb la trattativa si sarebbe definitivamente arenata. Colpa, stando alla fonte succitata, della scarsa convinzione del giocatore riguardo il suo trasferimento a Milano. Oltre a questo, ha inciso anche la mancata intesa con il PSG (squadra proprietaria del cartellino) su formula e costi.

Diallo non rientrerebbe più, dunque, tra gli obiettivi del Milan. I rossoneri valutano le alternative, tra cui questa mattina è spuntato il nome di Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte. Visto il contratto in scadenza al prossimo anno, N’Dicka potrebbe trasferirsi a Milano a prezzo di saldo.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI