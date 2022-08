Calciomercato Milan, è caccia al difensore: il nome in pole position

Dopo il colpo De Ketelaere, il Milan si trova attualmente in una fase di stallo del mercato. Maldini e Massara stanno cercando di chiudere il quadro regalando a Stefano Pioli un nuovo centrocampista ed un altro difensore centrale. Proprio per la retroguardia rossonera, il nome che è tornato nuovamente in voga è quello di Abdou Diallo.

Il difensore senegalese è ormai da tempo ai margini del progetto PSG e resta in attesa di una squadra che possa rilanciarlo al meglio.

Diallo è un mancino forte fisicamente, capace di ricoprire tanto il ruolo di difensore centrale quanto quello di terzino sinistro. In più, l’ex Monaco ha già avuto modo di giocare più di venti partite in Champions League, racimolando abbastanza esperienza. Insomma, quel che il Milan ha messo nel mirino è un calciatore ideale per dare un’alternativa al centro a Mister Pioli, oltre che per far rifiatare Kalulu, Tomori o anche Theo Hernandez.

Calciomercato Milan Diallo

Per Diallo, però, il Milan non ha fatto passi in avanti significativi con il PSG. I rossoneri, infatti, restano orientati ad ottenere il giocatore unicamente con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per la quale i parigini ancora non ‘aprono’.

Il suo eventuale approdo in rossonero, in ogni caso, non sarebbe un’urgenza. Non dovesse concretizzarsi, infatti, l’assalto del Milan a Diallo, Pioli terrebbe in rosa Matteo Gabbia e la difesa del Diavolo resterebbe intatta.

Alessio Dambra