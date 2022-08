Calciomercato Milan, il difensore ha detto di sì per la cessione: le cifre

Il Milan, oltre a dover comprare, nel suo calciomercato si sta impegnando anche nel piazzare gli esuberi della rosa.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, Fode Ballo-Toure potrebbe dire addio alo Milan nei prossimi giorni se non ore.

Il terzino è stato cercato da molte squadre europee negli ultimi mesi ed ora il Galatasaray sembra aver accelerato per la chiusura definitiva.

Il giocatore ha dato già il suo consenso per il trasferimento in Turchia, la squadra turca quindi deve solo trovare l’accordo con il Milan che ha stabilito come prezzo di partenza 5 milioni di euro.

Milan Ballo Toure Galatasaray

La trattativa è ancora agli inizi ma con il sì del giocatore è difficile che possa sfumare.

Fodé Ballo-Toure, terzino sinistro classe ’97, è arrivato a Milano a luglio 2021 dal Monaco a titolo gratuito.

Per lui solo 12 partite, 10 in Serie A di cui 5 da titolare.

Le altre due presenze sono arrivate in Champions League.

Stagione molto sottotono per il giocatore ex Monaco e Paris Saint-Germain che proverà a far ripartire la propria carriera in Turchia.

Giacomo Pio Impastato