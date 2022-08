Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, Maldini spera di chiudere per il difensore: dalla Ligue 1

Dopo il successo casalingo contro l’Udinese, nella prima di campionato, il Milan sposta i suoi pensieri di nuovo sul calciomercato.

L’obiettivo principale è quello di accaparrarsi un difensore centrale, da affiancare ai vari Tomori, Kalulu e Kjaer.

Sembra ormai che Maldini e Massara siano proiettati sul difensore del Paris Saint Germain Abdou Diallo.

Calciomercato Milan Diallo

Questa settimana, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sarà molto importante. I rossoneri hanno le idee chiare anche sul budget da spendere, circa dieci milioni di euro.

Negli ultimi tempi, però, sempre stando a quanto riferito dalla rosea, il Milan non ha fatto passi concreti con il Psg. Riproverà a breve, con la speranza di ottenere un prestito con diritto di riscatto.

Mister Pioli ha bisogno di un difensore in più, viste le tante partite da qui fino alla fine della stagione. C’è uno scudetto da difendere e l’idea di voler far bene anche in Europa.

Avere una rosa lunga sarà molto importante, per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati.