Calciomercato Milan, Massaro si sbilancia: l’ha detto su Leao!

Nonostante non abbia ancora presentato nessuna offerta ufficiale per Rafael Leao, ad una settimana dalla chiusura del caciomercato estivo, il Chelsea fa tremare i tifosi rossoneri.

Il gioiello portoghese, infatti, non ha chiuso alla destinazione Premier League, e c’è da considerare anche il nodo relativo al suo ingaggio, che vorrebbe ritoccare.

Maldini e Massara, d’altra parte, hanno ribadito l’intenzione di volersi tenere stretto l’attaccante, che partirebbe solo nel caso in cui arrivasse una proposta vicina o pari alla clausola da 150 milioni di euro.

Milan Leao Calciomercato

LE PAROLE

Nel giorno che potrebbe aver sancito l’accordo per il rinnovo in maglia rossonera di Sandro Tonali, vicinissimo al prolugamento di contratto con aumento del salario, del tema Leao ha parlato l’ambasciatore rossonero Daniele Massaro.

In diretta da Istanbul in occasione dei sorteggi di Champions League, il rappresentante del Milan ha fatto il punto sul mercato ai microfoni di Sportmediaset: “Il mercato non mi riguarda, ci sono Maldini e Massara che ci stanno pensando. Per tornare protagonisti però il Milan ha bisogno dei giocatori migliori che sono cresciuti facendo la differenza“.

Gabriella Ricci