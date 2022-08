Sei qui: Home » calciomercato » Calciomercato Milan, nome nuovo per il centrocampo: costa 10 milioni di euro

Il Milan nel proprio calciomercato cerca un degno sostituto di Franck Kessie, passato al Barcellona di Xavi a parametro zero.

Dopo i vari nomi usciti alla ribalta in questi mesi Raphael Onyedika, centrocampista ventunenne del Midtjylland, sembra essere il profilo più adatto stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista è un mediano di resistenza e qualità.

Viene valutato meno di 10 milioni di euro.

Già ieri Stefano Pioli aveva tracciato il profilo ricercato per il centrocampo proprio per la rosea.

Onyedika sembra combaciare con quanto vuole il tecnico rossonero.

Calciomercato Milan nome

Inoltre il ventunenne soddisferebbe anche la dirigenza per il costo molto basso.

Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere sono rimasti 10-15 milioni per rinforzare difesa e centrocampo.

In caso di acquisto in prestito di un difensore l’intera cifra verrà spesa per un centrocampista sulla mediana.

Onyedika ha iniziato da poco la Superligaen, massima competizione danese, con il Midtjylland.

Con il club detiene 53 presenze, 4 gol ed ha vinto la coppa di Danimarca nell’ultima stagione.

Inoltre conta sei presenze nelle qualificazioni di Champions.

Giacomo Pio Impastato