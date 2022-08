Sei qui: Home » Copertina » Calciomercato Milan, non solo Thiaw: a un passo un altro giocatore

Dopo la vittoria convincente contro il Bologna, gli uomini di Pioli tornano a lavoro per preparare le prossime sfide.

Nel frattempo, la dirigenza rossonera continua a lavorare, invece, in ottica mercato e dopo l’arrivo di Malick Thiaw, per rafforzare la difesa, sembrerebbe a un passo anche il centrocampista.

Infatti, il Milan avrebbe scelto Aster Vranckx per la zona nevralgica del campo. Stando a quanto appreso da La Gazzetta dello Sport, Vranckx arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, non a titolo definitivo.

Il prezzo del riscatto si aggirerebbe intorno agli 11 milioni.

Getty Images, Aster Vranckx

“Oggi può essere il giorno decisivo, a meno che non sorgano complicazioni da Atalanta (o altri club interessati, che ci sono)”, scrive sempre la rosea.

Dunque, sembra vicinissimo a vestire il rossonero anche Vranckx, dopo l’imminente arrivo, come già detto, del difensore Thiaw.

Un Milan che negli ultimi giorni di mercato sembra aver raggiunto gli obiettivi prefissati e che a questo punto è pronto, sotto la guida di mister Pioli, a difendere lo scudetto vinto e a far bene anche nelle altre competizioni.