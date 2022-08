Calciomercato Milan, novità Ziyech: è successo nelle ultime ore

Nonostante l’acquisto, dopo diverse settimane di trattative, di Charles De Keteleare, continua la ricerca, da parte della dirigenza rossonera, di nuovi innesti per la trequarti da regalare a Stefano Pioli.

Tra i nomi più chiacchierati delle ultime settimane c’è, senza dubbio, quello di Hakim Ziyech, talentuosa ala destra attualmente in forza al Chelsea.

Il marocchino, classe 1993, è considerato un esubero da parte dell’allenatore dei blues Thomas Tuchel. A darne ulteriore conferma, infatti, sono stati anche i 90 minuti trascorsi in panchina da parte dell’ex Ajax nel corso della prima giornata di Premier League contro l’Everton. Per questo motivo, dunque, il Milan sarebbe pronto a tentare un nuovo affondo per portarlo a Milano.

Calciomercato Milan, Ziyech, nuovi contatti

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe avuto nuovi contatti con il club londinese per discutere del possibile prestito di Ziyech. La situazione, al momento, è ancora in fase di stallo e potrebbe sbloccarsi solamente nel corso delle ultime settimane, o addirittura degli ultimi giorni, di calciomercato.