Calciomercato Milan, obiettivo centrocampista: sul taccuino quattro nomi

Dopo l’arrivo di De Ketelaere, Maldini e Massara sono pronti a regalare al tecnico campione d’Italia Stefano Pioli, un grande centrocampista. Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, sul taccuino della dirigenza rossonera ci sarebbero 4 nomi: Tameze del Verona, Onana del Bordeaux, Sissoko dello Strasburgo e Onyedika del Midtjylland. Conosciamo meglio questi nuovi obiettivi dei rossoneri.

Foto: Getty Images Tameze, Milan

TAMEZE

Mediano del Verona, classe 1994, nell’ultimo campionato ha totalizzato 38 presenze raccogliendo 4 gol e 2 assist, è sceso in campo in ogni gara di Serie A del 2021/2022, 26 volte da titolare e 12 a gara in corso.

Foto: Getty Images Onana, Bordeaux

ONANA

Classe 2000, camerunense, gioca nel Bordeaux in Ligue 2. Nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze condite da 3 gol e 2 assist. Alto 1,89 m, piede preferito il destro. Valore di mercato pari a 5 milioni di euro circa.

Foto: Getty Images Sissoko, Strasburgo

SISSOKO

Ibrahima Sissoko gioca nello Strasburgo. Classe 1994, alto 1,93, il suo piede preferito è il destro. Nell’ultimo campionato di Ligue 1 ha collezionato 35 presenze condite da 2 gol e 6 assist.

Foto: Getty Images Onyedika, Mitjylland

ONYEDIKA

Raphael Onyedika è un giocatore nigeriano del Midtjylland. Classe 2001 e alto 1,84 m, ha collezionato nello scorso campionato solo 3 presenze con zero gol e zero assist. Il suo valore si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

Questa la lista della dirigenza campione d’Italia. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale profilo verrà inserito nel nuovo centrocampo del Milan.