Calciomercato Milan, proposto un centrocampista del Tottenham: il nome!

Il Milan, dopo aver corteggiato a lungo Renato Sanches, resta con l’amaro in bocca per l’acquisto sfumato.

Il portoghese piaceva molto a Milanello, a Pioli, ai tifosi e alla dirigenza, ma la scelta del giocatore di andare al Paris Saint Germain ha deluso tutti.

Getty Images, Renato Sanches

Adesso, però, i rossoneri devono assolutamente trovare un’alternativa a centrocampo. L’addio di Franck Kessié ha lasciato uno slot vuoto nel centro nevralgico del campo e l’intenzione è quella di trovare il prima possibile un giocatore all’altezza.

Come riferisce l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, sarebbe venuto fuori un nuovo nome per il Milan.

Ai rossoneri, infatti, sarebbe stato proposto Tanguy Ndombelé dal Tottenham.

A rendere difficili la trattativa, però, sarebbe la sua richiesta di ingaggio, troppo alta per la dirigenza rossonera.

Nei prossimi giorni si saprà sicuramente di più, ma ciò che è certo è che a mister Pioli servirebbe molto un centrocampista, vista la stagione piuttosto lunga e i tanti impegni tra campionato e coppe.