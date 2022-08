Calciomercato Milan, “sfida” tra Renato Sanches e Chukwuemeka: le ultime

Dopo l’addio di Franck Kessié, accasatosi al Barcellona in seguito alla scadenza del contratto con il Milan, continua la ricerca da parte dei rossoneri per un centrocampista che possa sostituire al meglio l’ivoriano, il quale ha avuto un ruolo di primaria importanza nelle ultime stagioni con il Diavolo.

Il nome più gettonato delle ultime settimane resta senza dubbio quello di Renato Sanches. Il portoghese, classe 1997, sembrava fosse destinato a diventare un nuovo calciatore del Milan già da diverso tempo, ma l’inserimento del ricco Paris Saint-Germain ha rallentato notevolmente le operazioni.

Calciomercato Milan, Renato Sanches, Chukwuemeka

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, la dirigenza rossonera, dopo aver chiuso la trattativa per Charles De Keteleare, avrebbe avuto nuovi contatti con Jorge Mendes, agente del centrocampista del Lille, il quale, però, sembrerebbe ancora propenso ad aspettare il PSG.

Per quanto riguarda, invece, Carney Chukwuemeka, giovane promessa dell’Aston Villa classe 2003, la richiesta degli inglesi per il cartellino del giocatore, che è in scadenza di contratto nel 2023, sarebbe ancora troppo alta. Per questo motivo la pista che porta al talento dei Villans, al momento, risulta molto complicata.