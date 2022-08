Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Renato Sanches

Milan e Renato Sanches, un matrimonio che era scritto, ma che non si è mai concluso. Infatti tra il club rossonero ed il centrocampista portoghese da tempo c’era un accordo ma a fare la differenza è stata la volontà dell’ex Bayern Monaco e soprattuto la maggiore disponibilità economica del club di Al-Khelaifi. Ad aiutare il PSG anche l’uscita di Wijnaldum in direzione Roma.

Renato Sanches Milan PSG

Secondo quanto riporta dalla Francia questa mattina L’Equipe, l’ormai ex obiettivo di mercato del Milan Renato Sanches aveva trovato un accordo con il Milan ma quando è piombato il Psg con un’offerta doppia di stipendio a 6 milioni non ha più avuto dubbi sulla sua scelta di rimanere a giocare in Francia. In particolare è stato Mendes a far decollare la trattativa tra Psg e Lille, mettendo in contatto i due club e facendoli avvicinare progressivamente nella trattativa. Il Paris aveva iniziato con un’offerta da 10 milioni e poi ha acquistato il portoghese per una cifra pari a 13 milioni più due di bonus.