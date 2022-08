Calciomercato Milan, spunta un nome nuovo per l’attacco: giovane promessa della Danimarca

Il centrocampo del Milan è ancora scoperto. L’addio di Franck Kessie, aggiunto all’infortunio di Sandro Tonali, necessita di un innesto in quella zona del campo. Nel frattempo, Paolo Maldini e Ricky Massara si muovono anche negli altri ruoli.

Stando a quanto riportato dal giornale danese Nordjyske, i rossoneri starebbero pensando a Oliver Ross, attaccante classe 2004 dell’Aalborg. I danesi chiedono 1.5 milioni di euro, ma da parte dei rossoneri non è arrivata ancora alcuna offerta ufficiale.

Maldini Massara Milan

L’idea è che i rossoneri vogliano muoversi direttamente nella sessione di calciomercato invernale e, se la trattativa dovesse andare in porto, il giovane 17enne si aggregherebbe alla primavera di Ignazio Abate.

Il giovane gioiellino danese ha già giocato 99 minuti nella massima divisione in Danimarca, spalmati in 4 presenze, senza reti né assist. Ha esordito anche nella nazionale under 18 danese con 2 gol in 7 presenze.

Per il centrocampo torna di moda il nome di Seko Fofana del Lens, che gradirebbe la destinazione rossonera. Anche per Onyedika continuano i contatti con il Midtyjlland

Vittorio Assenza