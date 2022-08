Calciomercato Milan, Tanganga a rischio: offerto ad un altro club di Serie A!

Dopo aver chiuso la lunga trattativa che ha portato De Ketelaere a Milano, Maldini e Massara sembra non abbiano alcuna intenzione di fermarsi. Ora il focus si sposterà su un difensore centrale e su un centrocampista, per cercare di coprire le partenze di Romagnoli e Kessié.

Uno dei nomi in pole per la difesa è quello di Jephet Tanganga, difensore inglese in uscita dal Tottenham.

Tanganga milan roma

Alla dirigenza è un profilo che piace. Tanganga può fare sia il centrale di difesa che l’esterno basso, adattandosi come terzino.

Il Milan però dovrà decidere in fretta se affondare o meno su di lui. Come riportato infatti da Nicolò Schira, nelle ultime ore il calciatore sarebbe stato offerto ad un altro club di Serie A, la Roma.

Anche i giallorossi vogliono fare un colpo in quella zona del campo. Qualche giorno fa dall’Inghilterra sembrava tutto fatto per Bailly, ma in realtà ancora non si è giunti ad un accordo totale tra le parti.

Ora la Roma sta riflettendo. Tanganga potrebbe rappresentare un’ottima potenziale operazione di mercato, a costi inferiori rispetto a quelli che porterebbe Bailly nella capitale.