Calciomercato Milan, altro che Tanganga: è lui la prima scelta per la difesa

Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Charles De Ketelaere, non si ferma il calciomercato del Milan, che tra 9 giorni farà il suo debutto in campionato contro l’Udinese.

Dopo lo scudetto raggiunto nella passata stagione, i rossoneri sono chiamati ad una grande prova di conferma, motivo per cui resta fondamentale continuare a fare le giuste mosse tanto in entrata quanto in uscita.

Per questo motivo, dopo la trequarti ormai sistemata, il reparto su cui la dirigenza sta ponendo la sua attenzione è la difesa.

GLI OBIETTIVI

Come noto ormai da giorni, per la retroguardia resta vivo l’interesse per Japhet Tanganga, difensore del Tottenham che sta trovando poco spazio in campo.

Sul giocatore, per cui gli inglesi aprirerebbero solo al prestito con obbligo di riscatto, pare ci sia anche l’Inter, forse intenzionato a inserirsi nella corsa al giocatore.

Diallo Milan Calciomercato

IL PREFERITO

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, però, la prima scelta per la difesa sarebbe invece Abdou Diallo del Paris Saint-Germain.

Secondo quanto appreso, il senegalese classe ’96, su cui il Milan aveva puntato gli occhi già diverso tempo fa, sarebbe infatti il favorito sul taccuino di Maldini e Massara.

Tuttavia, almeno per il momento, non sono state presentate offerte ufficiali ai francesi.

Gabriella Ricci