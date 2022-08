Calciomercato Monza: Galliani vuole strapparlo al Milan, contatti in corso

Dopo le due sconfitte contro Torino e Napoli, è arrivato anche il terzo k.o. consecutivo per il Monza, che dopo essere passato in vantaggio grazie alla rete di Andrea Colpani, si è fatto rimontare dall’Udinese con i goal di Beto e Destiny Udogie.

Un inizio di campionato assolutamente da dimenticare per i brianzoli che, dopo i tanti acquisti fatti in questa sessione di calciomercato, speravano di cominciare meglio la loro prima avventura in Serie A. Per questo motivo Adriano Galliani e Filippo Antonelli si sono subito messi al lavoro per provare a chiudere gli ultimi rinforzi da regalare a Stroppa.

Secondo quanto riportato da TMW, infatti, l’ex Amministratore Delegato rossonero, avrebbe messo gli occhi su Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista, arrivato lo scorso anno in prestito biennale dal Chelsea, non rientra più nei piani rossoneri e potrebbe accettare questa nuova destinazione.

Nelle scorse settimane anche altri club, come ad esempio il Galatasaray ed il Nottingham Forest, si erano interessati al francese, senza mai affondare il colpo.