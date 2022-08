Calciomercato, Thiaw libera Gabbia? La decisione del Milan

Come anticipato nella tarda serata di ieri da Gianluca di Marzio, il Milan ha chiuso per Malick Thiaw, giovane classe ’01 dello Shalke 04. Si tratta di un colpo in prospettiva: operazione da 6 milioni di euro che assicura a Pioli un difensore veloce e forte fisicamente, stile Tomori. Firmerà un contratto fino al 2027.

Con il suo arrivo, previsto già nella giornata di oggi, il reparto difensivo del Milan potrebbe subire ulteriori modifiche. Il futuro di Gabbia infatti è in bilico.

Gabbia Thiaw Milan

Dopo la partenza di Romagnoli direzione Lazio, il Milan aveva bloccato ogni possibile operazione che riguardasse la cessione di Gabbia. Adesso però la situazione è totalmente diversa.

Considerato anche l’immediato recupero di Kjaer, i rossoneri avrebbero a disposizione ben 5 centrali di difesa, forse troppi giocando con la difesa a 4. Per questo, la dirigenza sta facendo le sue valutazioni.

Secondo TMW, l’Empoli avrebbe mostrato un grande interesse per il centrale italiano e al momento ci sono buone possibilità che il Milan apra al prestito, sia con diritto che con obbligo di riscatto.