Calciomercato Milan, nome nuovo per il centrocampo: contatti in corso

Anche se a pochi giorni dall’inizio della Serie A, il mercato rossonero continua e ad andare avanti sembra essere anche la ricerca di qualcuno che rispecchi le caratteristiche ricercate da mister Pioli a centrocampo.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Milan avrebbe puntato un centrocampista in particolare, si tratta di Albert Sambi Lokonga, centrocampista dell’Arsenal, arrivato ai Gunners un anno fa, precisamente nell’estate 2021, dopo aver giocato per parecchio tempo all’Anderlecht.

Stando a quanto riportato dall’Inghilterra le ultime prestazioni del giocatore pare non abbiano entusiasmato più di tanto l’Arsenal che sembrerebbe aperta ad ascoltare eventuali offerte e perchè no a cedere il giovane belga.

Tra i vari club interessati, quello che pare spingere di più per avere il centrocampista è proprio il Milan, i rossoneri, infatti, vorrebbero portare il belga classe’99 subito a Milano. Acquistare Lokonga significherebbe, per la società milanese, aumentare la quantità di belga in squadra dopo l’arrivo sulla trequarti di Charles de Ketelaere dal Club Brugge.

Tatiana Digirolamo