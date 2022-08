Caos DAZN, il sottosegretario Vezzali chiarisce: le dichiarazioni!

Dazn al centro della bufera negli ultimi giorni.

Non è passato inosservato il disservizio creato dalla piattaforma streaming nel corso dell’ultimo weekend nonchè primo fine settimana di questa nuova stagione di Serie A.

Molti gli utenti che si sono riversati sui social per denunciare l’accaduto. Nel corso di molte sfide della prima giornata del nostro campionato, gran parte dell’Italia è rimasta all’oscuro degli eventi, non potendo godere a pieno dello spettacolo pagato in sede di iscrizione.

Diverse partite, infatti, hanno subito interruzioni di collegamento con conseguente difficoltà da parte degli utenti di accedere alla stessa piattaforma.

Milan–Udinese, prima partita in assoluto della giornata è stata vittima di questi problemi tecnici, con molti utenti che ne hanno denunciato i disagi creati da questa inusuale situazione.

Dazn-Serie A

A fare chiarezza e provare a riportare la calma è stata il sottosegretario uscente allo sport Valentina Vezzali:

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Domani ci sarà questo tavolo tecnico con tutte le parti interessate, auspico che si possa trovare una soluzione per permettere agli utenti di poter fruire del servizio in maniera adeguata.”

Giuseppe Bondi