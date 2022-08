Presenza speciale a San Siro: è atteso per il derby!

Manca poco all’esordio in campionato del Milan per la stagione 2022/2023 che vedrà i rossoneri allenati da Stefano Pioli detentori del titolo 10 anni dopo l’ultima volta.

Ad attendere il Milan ci sarà l’Udinese di Andrea Sottil – tecnico all’esordio in Serie A – che vuole confermare quanto di buono è stato visto nella scorsa stagione.

La sfida che andrà in scena sabato 13 alle ore 18:30 in contemporanea con Sampdoria-Atalanta, però, non sarà la prima allo Stadio Giuseppe Meazza per il neo presidente rossonero Gerry Cardinale.

Milan Inter Cardinale

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, le vacanze non sono ancora terminate per il proprietario del fondo RedBird Capital.

Questa situazione farà slittare la sua prima a San Siro di persona, che il Corriere ipotizza possa diventare automaticamente il derby di Milano con l’Inter previsto per il 3 settembre.

In quelle settimane è previsto anche il closing della trattativa per l’acquisto della società per cui sarà necessaria la sua presenza.

Un’occasione per conoscere anche la proprietà nerazzurra scambiandoci due chiacchiere, e chissà anche per parlare della situazione stadio che al momento è in fase di stallo.