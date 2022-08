“Slitta l’inizio del campionato? Noi abbiamo già deciso”: l’annuncio di Casini!

Intervenuto a margine della mostra dell’artista Jago allo Stadio Olimpico di Roma, Lorenzo Casini – attuale presidente della Lega Serie A – è ritornato a parlare dell’eventuale slittamento della prima giornata di campionato a causa delle elevate temperature.

Le stesse parole di Casini risalenti a qualche giorno fa, che avevano preannunciato la questione, suscitarono parecchio stupore tra i tifosi.

Casini Milan Serie A

LE DICHIARAZIONI

“Il calcio italiano è fatto di tradizione, più che una novità è un ritorno. Negli ultimi anni è sparito lo spareggio scudetto, ma il campionato dello scorso anno ci ha portato a pensare che in caso di parità lo spareggio potrebbe rappresentare il modo più equo per assegnare il titolo. Un rischio rinvio per il campionato a causa del caldo? No, la Serie A inizierà il 13 agosto, è sempre stato così“.

Scongiurata, dunque, questa eventuale ipotesi, Stefano Pioli e i suoi uomini continueranno il lavoro iniziato qualche mese fa in vista della sfida con l’Udinese allo stadio Giuseppe Meazza.