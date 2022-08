Sei qui: Home » News » Cassano a sorpresa: che paragone per De Ketelaere

Antonio Cassano è intervenuto alla BoboTV, programma in onda sul canale di Bobo Vieri su Twicth, ecco le sue parole sul Milan:

“Il Milan gioca con personalità e consapevolezza. Incredibile vedere 70 mila persone ad incitare. Hanno giocato bene nonostante abbiano sbagliato qualcosa, ma io preferisco vedere giocare con coraggio e non vittorie alla carlona”.

Pioli Milan Cassano

“Con gli acquisti che ha fatto, Origi e De Ketelaere sono importanti, e il Milan farà ancora meglio dell’anno scorso. L’unico dubbio che ho è in mezzo al campo dopo l’addio di Kessié. In Tonali, Pobega, Krunic, Bennacer non ho mai visto un Kessié. De Ketelaere è un misto tra Guti e Redondo“.

Il Milan ha fatto un ottimo esordio in Serie A, battendo per 4-2 l’Udinese dell’esordiente Sottil, a convincere sono stati soprattutto Rebic e Diaz, un po’ meno Krunic, che non è riuscito a sostituire al meglio Kessié.

Come sottolineato da Cassano, la mancanza di Kessié sarà un fattore da considerare, e Maldini deve intervenire sul mercato per trovare un sostituto all’altezza.