Centrocampo Milan, torna di moda un nome: le ultime

Dopo gli acquisti dei vari Divock Origi, Yacine Adli, Tommaso Pobega e Charles De Ketelaere, il Milan vorrebbe un difensore, così da metter mano anche nel reparto difensivo.

Nonostante ciò, però, l’idea sarebbe quella di chiudere anche per un altro centrocampista. In mezzo al campo, considerando anche la trequarti, mister Pioli ha l’imbarazzo della scelta sui giocatori di fantasia, ma serve anche qualcuno in più che mostri i muscoli.

Potrebbe essere il caso di Seko Fofana, centrocampista del Lens, che conosce molto bene la nostra Serie A avendo giocato con l’Udinese.

Getty Images, Seko Fofana

Già tempo fa il Milan aveva sondato il terreno per il roccioso centrocampista ivoriano, il quale dopo l’esperienza in Friuli è volato in Francia, per giocare con il Lens.

Adesso, stando a quanto riporta questa mattina Il Giornale, il giocatore sarebbe ancora nel mirino della dirigenza rossonera.

Il Milan ha bisogno di un giocatore con le caratteristiche dell’ex Udinese. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno studiando la situazione, serve eccome un centrocampista.