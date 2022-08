Centrocampo Milan, tra Onana e Onyedika spunta un altro nome: le ultime!

In casa Milan c’è l’amaro in bocca per i tre punti mancati in casa dell’Atalanta ma, considerando la bravura degli uomini di Gasperini e la partita in trasferta, è un ottimo punto quello guadagnato.

Adesso, bisogna andare avanti e continuare a far bene, cercando di difendere lo scudetto vinto nella passata stagione.

Per farlo, però mister Pioli ha bisogno di una rosa al completo e al completo ancora non lo è.

Serve assolutamente un centrocampista che sostituisca Kessiè, partito ormai da tempo. Nelle ultime ore stanno salendo con forza le quotazioni di Aster Vranckx, centrocampista classe 2002 del Wolfsburg che è nel mirino anche del Bologna.

Getty Images, Aster Vranckx



L’idea del Milan è tesserarlo in prestito con diritto di riscatto. Il giovane centrocampista belga, per ora, ha messo in stand-by il Bologna, proprio per capire se può concludere il suo trasferimenti in rossonero.

Gli altri nomi, scrive La Gazzetta dello Sport, sono sempre quelli di Jean Onana del Bordeaux e, soprattutto, Raphael Onyedika: offerti 6/6.5 milioni, il Midtjylland ne chiede almeno 10.