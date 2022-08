Champions League, Adani avverte il Milan: “Occhio a questo giocatore, è molto forte”

Lele Adani, ex calciatore e giornalista sportivo, ha commentato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il sorteggio delle squadre italiane di Champions League ed ha pronosticato il passaggio di alcune squadre.

Sul girone del Milan, il gruppo E composto da Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria:

”Anche qui temo che il primo posto andrà altrove. Il Chelsea ha appena perso male col Leeds, ma in Premier puoi perdere con tutti, mancava Kantè ed era stato superiore con il Tottenham. Il Salisburgo corre e rimane un laboratorio. Occhio a Sesko, attaccante sloveno molto forte, ma il Milan rimane superiore e le do il 55% di passare, agli austriaci lascio il 30%, con il 15% alla Dinamo Zagabria. Al gruppo di Pioli saranno utili le gare ben giocate l’anno scorso, pur in un girone impossibile. Una squadra perfetta per la Champions, anche se la forza assoluta della rosa non le permette di essere ancora protagonista”.