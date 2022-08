Reso noto il calendario di Champions League per la fase a gironi che inizierà il 6 settembre, molto in anticipo rispetto ai passati anni in vista dello stop per i Mondiali in Qatar che inizieranno a Novembre.

Riportiamo qui il calendario del Milan che giocherà nel Girone E con Chelsea, RedBull Salisburgo e Dinamo Zagabria.

Prima giornata: 6 settembre alle 21:00 Salisburgo-Milan

Seconda giornata: 14 settembre alle 18:45 Milan-Dinamo Zagabria

Terza giornata: 5 ottobre alle 21:00 Chelsea-Milan

Quarta giornata: 11 ottobre alle 21:00 Milan-Chelsea

Quinta giornata: 25 ottobre alle 21:00 Dinamo Zagabria-Milan

Sesta giornata: 2 novembre alle 21:00 Milan-Salisburgo

Champions League calendario

Le date certamente da cerchiare sono quelle del 5 ottobre e dell’11 ottobre, quando il Milan affronterà il Chelsea prima tra le mura di casa a San Siro e in seguito a Stamford Bridge, a Londra.

C’è anche da prestare attenzione ovviamente alle trasferte contro il Salisburgo e la Dinamo Zagabria, partite mai facili negli stadi avversari che vorranno sicuramente battere la squadra Campione d’Italia e guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale.

Giacomo Pio Impastato