Champions League, svelati i ricavi del Milan per la stagione 2022/2023!

La Champions League è pronta per tornare al centro del grande calcio europeo. Sale l’attesa per i sorteggi dei gironi di Champions, che vedranno il Milan come assoluto protagonista in prima fascia.

Questa competizione europea per club è ormai irrinunciabile per le società calcistiche, non solo per visibilità, ma anche da un punto di vista economico. Prendere parte alla Champions infatti, per quanto riguarda i club italiani, comporta ricavi per una base di 40 milioni di euro a salire.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, tra le voci che contribuiscono a queste cifre troviamo il ranking storico/decennale, secondo cui ogni stagione la UEFA spartisce circa 600,6 milioni di euro. Questo punteggio dipende esclusivamente dai risultati ottenuti negli ultimi 10 anni dai club nelle competizioni europee, ai quali si uniscono ulteriori punti per i trofei vinti in ambito europeo.

Champions League Ricavi Milan

Questa cifra viene poi redistribuita in maniera proporzionale tra le squadre che partecipano a ogni edizione della Champions League, sulla base del ranking storico. Ogni club riceve un numero di quote (ogni quota è pari a 1.137.500 euro), proporzionali alla posizione nel ranking.

La prima delle italiane in questa speciale classifica è la Juventus, al quarto posto complessivo, dietro solo a Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona, con un ricavo che partirà da una base di 32.987.500.

Più in basso troviamo il Napoli, con un ricavo base di 18.200.000. L’Inter e il Milan sono invece quasi a pari merito, con in nerazzurri subito davanti ai rossoneri, con un ricavo base di 15.925.000 contro 14.787.500.