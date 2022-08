Piaceva tanto al Milan, ha firmato con il Chelsea: c’è l’annuncio

Doccia fredda per il Milan.

Proprio mentre Charles De Ketelaere è in sede per firmare il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni in rossonero, sfuma uno dei profili monitorati per il centrocampo.

Si tratta di Carney Chukwuemeka.

Foto: Getty Chukwuemeka Milan Chelsea Calciomercato

Chelsea e Aston Villa hanno comunicato ufficialmente di aver raggiunto un accordo per il giovane centrocampista.

IL COMUNICATO DEL CHELSEA

“Aston Villa e Chelsea comunicano di aver raggiunto un accordo per il trasferimento di Carney Chukwuemeka. Al giocatore è stato concesso il permesso di recarsi a Londra per sostenere le visite mediche”.

Questa la nota ufficiale dei Blues.

Maldini e Massara dovranno quindi monitorare altri profili in alternativa a Renato Sanches (che resta sempre nel mirino, dato che non ha ancora chiuso col PSG).

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il giocatore firmerà col Chelsea un contratto fino al 2028, mentre all’Aston Villa sarà corrisposta una cifra pari a 15 milioni più bonus.

Nel frattempo, a breve è attesa l’ufficialità di Charles De Ketelaere.