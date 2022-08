Colombo a cuore aperto: “Gol contro il Napoli? Spero sia un regalo per loro”

Prima il rigore sbagliato, poi un eurogol – il primo in Serie A – che ha regalato il pareggio finale al Lecce contro il Napoli. Difficilmente Lorenzo Colombo dimenticherà questa serata allo stadio Maradona.

L’attaccante classe 2002 di proprietà del Milan, alla prima da titolare con la maglia dei salentini, si è preso la scena regalando alla sua squadra un punto d’oro e interrompendo la corsa in campionato degli uomini di Spalletti.

Colombo Milan

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, Colombo ha voluto dedicare il gol proprio al club del suo cuore:

“Mi piace pensare che il gol di oggi sia un regalo per il Milan. Voglio arrivare lontano, ma a piccoli step. Oggi era un’opportunità di crescita, come lo è quest’anno e come lo saranno i prossimi. Poi quello che deve arrivare, arriverà“

“Sul rigore i tifosi hanno fatto casino in questo stadio meraviglioso, ho sentito un fischio e credevo fosse l’arbitro. Ho calciato e dopo mi sono accorto che non era così. Me l’ha fatto ritirare e ho sbagliato. Ma sono rimasto in partita, la gara era ancora lunga e la squadra aveva bisogno di me. Non mi dovevo fermare a quell’episodio e poi è arrivato il gol“.